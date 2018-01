Realizan a Donald Trump un chequeo médico

WASHINGTON, EU (AP)

Donald Trump le están practicando su primer chequeo médico como presidente en el hospital militar Walter Reed.



El presidente se somete a un examen físico en medio de sugerencias en un libro reciente y por sus detractores de que es mentalmente incapacitado.



Trump llegó este viernes al centro médico en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, para su primer chequeo.



El examen de rutina ha adquirido una importancia desmesurada dado el tono de algunos de los tuits de Trump, los comentarios atribuidos a algunos de sus consejeros más cercanos y las palabras dichas recientemente por Trump en la televisión nacional.



Algunos de los comentarios fueron publicados en el libro de Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House". Libro que La Casa Blanca lo ha llamado "fantasía completa".



Trump ha rechazado las sugerencias de que no es apto mentalmente para ser presidente, diciendo que es "un genio muy estable".