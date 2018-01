Senador dice que Trump sí usó grosería para referirse a los migrantes africanos y haitianos

WASHINGTON D.C. (AP)

Un senador presente en una reunión de inmigración de la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump sí usó un lenguaje vulgar para describir a los países africanos y declaró que "dijo que estas cosas (personas) estaban llenas de odio y que lo repitió varias veces".



El senador Dick Durbin, un demócrata de Illinois, dijo el viernes a los periodistas que Trump cuestionó por qué Estados Unidos aceptaría más inmigrantes de Haití y que hizo referencia a los "países de mierda" en África.



Durbin informó que "shitholes" era "la palabra exacta utilizada por el presidente no sólo una vez sino repetidamente".



Durbin agregó: "Cuando se hizo la pregunta sobre los haitianos... él dijo: '¿Haitianos? ¿Necesitamos más haitianos? '"



Trump dijo en Twitter el viernes que su lenguaje durante la reunión fue "duro", pero que "éste no era el lenguaje utilizado". Él no negó específicamente el uso de la palabra "mierda".