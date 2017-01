Siria acusa a Israel de disparar misiles a su territorio

BEIRUT, Líbano(AP )

Siria indicó que Israel lanzó misiles que cayeron en una zona cercana a un aeropuerto militar ubicado al Oeste de la capital, y que provocaron un incendio. El gobierno sirio advirtió que habría repercusiones, pero no dio detalles.



En un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial SANA, el ejército sirio dijo que los proyectiles fueron disparados el viernes y cayeron en las cercanías del aeropuerto de Mezzeh. No dice si había víctimas.



Residentes de Damasco reportaron haber escuchado varias explosiones que sacudieron la capital. El complejo del aeropuerto de Mezzeh, ubicado en el extremo suroeste de la capital, había sido utilizado para lanzar ataques contra áreas en poder de rebeldes cerca de Damasco y ha sido atacado previamente por insurgentes.



El comunicado del ejército sirio señaló que, con sus ataques, Israel estaba ayudando a "grupos terroristas" que combaten contra el gobierno sirio.



"El comando del ejército y las fuerzas armadas sirias advierten al enemigo israelí sobre las repercusiones de este flagrante ataque y manifiesta que continuará su guerra contra el terrorismo", agregó el comunicado.



Es el tercer ataque israelí de este tipo contra Siria a últimas fechas, de acuerdo con el gobierno sirio.



El 7 de diciembre, el gobierno sirio reportó que Israel disparó misiles tierra-tierra que también cayeron cerca del aeropuerto de Mezzeh. Una semana antes, SANA reportó que aviones israelíes dispararon dos misiles desde espacio aéreo libanés hacia las afueras de Damasco, en la zona de Sabboura.



El ejército israelí se negó a comentar sobre tales incidentes, y no hubo comentarios de inmediato sobre el ataque del viernes.



Preso se considera ampliamente que Israel ha realizado varios ataques aéreos en Siria en los últimos años que han tenido como objetivo sistemas de armas avanzadas, incluidos misiles antiaéreos rusos y misiles iraníes, así como posiciones del grupo libanés Jezbolá en Siria.



El grupo chií ha enviado miles de sus combatientes a Siria para apoyar a las fuerzas del presidente Bashar Assad en la guerra civil del país.



Avigdor Lieberman, ministro de Defensa israelí, reiteró recientemente la posición de su gobierno a no involucrarse en la guerra siria.