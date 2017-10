Reunión Trump-Trudeau en medio de negociaciones sobre Tlcan

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump se mantuvo ambiguo sobre el futuro del Tlcan mientras recibía al primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Casa Blanca en medio de persistentes disputas comerciales entre ambos países.



Trudeau se reunió con Trump mientras iniciaba una nueva ronda de negociaciones sobre el Tlcan, del que el mandatario estadounidense ha amenazado con retirarse si no logra un mejor convenio con Canadá y México.



“Estamos negociando un pacto para el Tlcan. Llegó la hora después de todos estos años y veremos qué sucede. Es posible que no concretemos un acuerdo y es posible que sí”, declaró Trump.



“Debemos proteger a nuestros trabajadores, y con toda franqueza, el primer ministro quiere proteger a Canadá y su pueblo también. Así que veremos qué sucede con el Tlcan”, declaró Trump. Un acuerdo “tiene que ser justo para ambos países”.



En breves declaraciones a la prensa en la Oficina Oval, Trudeau habló de los vínculos que unen a ambos países.



“Tenemos una relación increíblemente estrecha. Los dos países tenemos entrelazadas nuestras economías, culturas y nuestros pueblos”, declaró Trudeau. “Pero tenemos una buena asociación... y por eso es importante que tengamos una relación constructiva entre el presidente y el primer ministro”.



Las negociaciones comerciales de esta semana en Washington han tenido un inicio complicado, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que el gobierno de Trump podría estar saboteando las conversaciones con propuestas poco realistas.



Al término de la reunión con Trump, Trudeau dijo a reporteros en la embajada canadiense que es posible que todas las partes resulten ganadoras con las negociaciones, pero subrayó que Canadá está preparada para cualquier cosa.



“Me parece evidente que las circunstancias a menudo son desafiantes, y tenemos que estar preparados para cualquier cosa, y lo estamos”, manifestó Trudeau.



El primer ministro canadiense, que visitó la Casa Blanca por segunda vez este año, tenía previsto plantear la reciente decisión del gobierno de Trump de imponer aranceles punitivos a los aviones de pasajeros C Series del fabricante canadiense Bombardier.



Boeing, con sede en Estados Unidos, acusó a Bombardier de recibir subsidios injustos de los gobiernos canadiense y británico.



Trump, que hizo del comercio un tema prioritario durante su campaña política en 2016, ha criticado en diversas ocasiones a Canadá, a la que acusa de obstaculizar las importaciones de productos lácteos estadounidenses y subsidiar al sector maderero canadiense.



Trudeau tiene previsto visitar México el jueves para sostener conversaciones adicionales sobre el Tlcan.