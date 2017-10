Hotel recibió advertencia antes de masacre en Las Vegas

LAS VEGAS (AP )

Un trabajador de mantenimiento dijo el miércoles que le pidió a un despachador del hotel Mandalay Bay que llamara a la policía y denunciara que un hombre había disparado dentro del hotel antes de que el agresor comenzara a disparar desde su suite en un alto piso a gente reunida abajo en un concierto, enfrente de allí.



Esta nueva información ha generado preguntas sobre el orden de los sucesos, y sobre si una mejor comunicación hubiera hecho que la policía respondiera más rápidamente y neutralizara al atacante antes de que cometiera el tiroteo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos.



El trabajador Stephen Schuck dijo a NBC News que él estaba revisando una puerta de escape atorada en el piso 32 del Mandalay Bay cuando escuchó tiros y un guardia de seguridad baleado en la pierna se asomó por el pasillo y le ordenó cubrirse.



"Tan pronto comencé a agacharme, comenzaron a zumbar las balas por el pasillo", dijo Schuck. "Las sentí volar detrás de mi cabeza".



"Como no paraba, llamé por radio para avisar a seguridad sobre lo que estaba pasando", dijo. "Cuando el tiroteo paró, corrimos por el pasillo, nos agachamos de nuevo y ahí comenzó la balacera otra vez".



La policía dijo el lunes que a todas luces el atacante, Stephen Paddock, disparó contra un guardia de seguridad del hotel a través de la puerta de su suite seis minutos antes de iniciar la masacre contra el concierto enfrente del hotel. Paddock mató a 58 personas e hirió a cientos más.



El guardia herido usó su radio y posiblemente un teléfono de pasillo para pedir ayuda a los despachadores del hotel.



Esa versión es muy diferente a la que la policía dio la semana pasada, cuando dijo que el atacante disparó contra el guardia desarmado después de disparar contra la multitud.

La empresa matriz del Mandalay Bay ha puesto en duda la nueva sucesión de hechos.



"No estamos seguros sobre la última sucesión de hechos", dijo Debra DeShong, portavoz de MGM Resorts International. "Creemos que lo que ahora se está diciendo podría no ser cierto".



La policía de Las Vegas no contestó a preguntas que se le hizo el martes por la noche sobre el comunicado del hotel.



"Nuestros agentes llegaron allí tan pronto pudieron e hicieron lo que están entrenados a hacer", dijo el asistente de sheriff de Las Vegas Todd Fasulo el martes.