Gobierno de Trump a Congreso renovar ley de espionaje

WASHINGTON(AP )

El gobierno de Donald Trump exhortó el lunes al Congreso a que renueve una ley que regula operaciones de inteligencia y que expira a fines de año.



El secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, escribieron una carta a los líderes republicanos y demócratas en el Congreso para pedirles que no sólo la renueven tal como está, sino que la conviertan en elemento permanente.



La ley FISA permite al gobierno compilar información sobre extremistas, sospechosos delitos cibernéticos o de proliferación de armas de destrucción masiva, y otros objetivos extranjeros afuera de Estados Unidos.



Funcionarios de inteligencia y judiciales consideran la ley vital para la seguridad nacional.



La sección 702 de la ley permite al gobierno, bajo la supervisión de una corte especial, espiar a extranjeros fuera de Estados Unidos.

“La sección 702 no puede usarse de manera intencional ni específica contra una persona estadounidense en cualquier parte del mundo, y tampoco puede ser utilizada de manera intencional ni específica contra cualquier persona, independientemente de la nacionalidad, que se sepa está en Estados Unidos”, escribieron Sessions y Coats.



Los procedimientos están diseñados para proteger la privacidad de los estadounidenses cuyas comunicaciones podrían ser obtenidas en forma incidental, aunque los legisladores y defensores de la privacidad alegan que tales comunicaciones son compiladas por el programa.



La mayoría de los republicanos y demócratas quieren que esa herramienta jurídica de espionaje continúe, pero algunos creen que solo debería ser renovada por un periodo específico para que pueda ser revisada periódicamente.



Otros quieren que el Congreso incluya disposiciones para garantizar que las labores de espionaje no infrinjan la privacidad de los estadounidenses.



Nadie ha presentado en la Cámara de Representantes iniciativa alguna para renovar la sección 702, pero se prevé que los legisladores impedirán su expiración.



El senador republicano Tom Cotton presentó en junio una propuesta para renovar la sección 702 en forma permanente.