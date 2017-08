China protesta contra presencia de destructor de EU

BEIJING(AP)

China expresó su "gran descontento" a Estados Unidos por la más reciente operación de libertad de navegación que efectuó un barco de guerra de la Armada estadounidense al pasar cerca de una de las islas artificiales chinas en el estratégico Mar de China Meridional.



Por su parte, un importante centro de estudios de Estados Unidos difundió un nuevo informe en el que documentó lo que describe como las persistentes labores de China para ampliar la superficie de las islas que controla en la zona a pesar de que Beijing había dicho que las había suspendido hace dos años.



En un comunicado emitido la noche del jueves, el portavoz del Ministerio del Exterior chino, Geng Shuang, calificó la reciente acción de la Armada estadounidense como una "provocación" que "socava seriamente la soberanía y seguridad de China y pone en gran peligro la seguridad del personal de ambas partes en el frente".



Beijing, que prácticamente reclama como propio todo el Mar de China Meridional, protesta de manera rutinaria las operaciones navales de este tipo, que el gobierno del presidente Donald Trump continúa efectuando en parte para dar tranquilidad a sus aliados que tienen disputadas territoriales con el gigante asiático.



"China tiene la firme determinación de salvaguardar su soberanía territorial e intereses marítimos", informó Geng. El proceder estadounidense "obligará a China a que adopte medidas con el propósito de incrementar aún más su capacidad para defender su territorio nacional", agregó.



Un funcionario de la Marina de Guerra de Estados Unidos dijo a The Associated Press que el destructor USS John S. McCain pasó el jueves por el arrecife Mischief.



Funcionarios estadounidenses dijeron que las fuerzas militares estadounidenses continuarán navegando, volando y operando dondequiera que lo permita el derecho internacional.



Geng dijo que la Armada china "identificó al barco de guerra estadounidense, le hizo una advertencia y lo expulsó" de la zona.



China y Estados Unidos interpretan de distinto modo el derecho internacional en lo que se refiere a la navegación de barcos de guerra. Beijing ha ignorado el fallo de un tribunal de arbitraje de La Haya que le invalidó gran parte de sus reivindicaciones sobre el Mar de China Meridional.



Aunque Filipinas ha adoptado medidas para mejorar sus vínculos con China bajo el actual gobierno del mandatario Rodrigo Duterte, el portavoz presidencial Ernesto Abella dijo el viernes: "no consideramos objetable" el recorrido del destructor en la zona.



Las tensiones en la zona aumentaron después de que China comenzó a convertir en islas siete arrecifes del archipiélago Spratly, entre ellos el arrecife Mischief, que también es reclamado por Filipinas, aliado de Estados Unidos. China ha construido además tres pistas en las islas artificiales.



Los expertos estadounidenses creen que las autoridades chinas instalaron sistemas de misiles y otra infraestructura de defensa en las islas, que Estados Unidos y los vecinos de China temen pudieran ser utilizadas para proyectar el poderío chino en la región y posiblemente obstruir la libre navegación.