No somos responsables de resolver problema norcoreano: China

BEIJING (AP )

China dijo este martes que no se le debe endilgar la responsabilidad de resolver el enfrentamiento nuclear con Corea del Norte y acusó a otros países de incumplir su deber en el esfuerzo por reducir las tensiones.



Semanas atrás, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su colega estadounidense Donald Trump en una conversación telefónica que “ciertos factores negativos” perjudicaban la relación bilateral, indicio de que ésta experimentaba tropiezos luego de cierto optimismo inicial.



El vocero de la cancillería, Geng Shuang, dijo a la prensa el martes que China cumplía con sus obligaciones de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte, y que otros países alentaban la crisis al tiempo que perjudicaban los intereses de Beijing con sus acciones.



“No se puede culpar a China por la escalada actual de las tensiones, y China no tiene la clave para resolver el asunto”, dijo Geng en la conferencia de prensa diaria.



“Si China trata de apagar el incendio mientras otros atizan las llamas... ¿cómo es posible que las gestiones chinas alcancen los resultados esperados? ¿Cómo se puede resolver el problema nuclear en la península coreana?”, se preguntó el vocero.



Gen dijo que ciertas partes no identificadas hacían circular la “teoría de la responsabilidad china” llevadas por “motivaciones ulteriores” y trataban de desconocer sus propias responsabilidades.



“Absolverse de la propia responsabilidad no está bien. Derribar los puentes después de cruzar el río no está bien. Apuñalar por la espalda está aún menos bien”.



China es el único aliado diplomático y socio comercial de Corea del Norte entre las potencias, y tanto Estados Unidos como otros países han pedido a Beijing que use los medios que posee para presionar a Pyongyang a fin de que refrene los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles que violan las sanciones de la ONU.