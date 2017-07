Fiscalía de Perú pide cárcel para Humala y su esposa

LIMA (AP )

La fiscalía de Perú pidió el martes la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita vinculados al caso Odebrecht.



El fiscal Germán Juárez dijo por teléfono a The Associated Press que presentó la solicitud ante el juez Richard Concepción, quien debe decidir si encarcela por 18 meses a ambos.



El pedido se fundamenta en las declaraciones del empresario Marcelo Odebrecht, cabeza de la constructora brasileña Odebrecht, quien afirmó que entregó tres millones de dólares para la campaña presidencial que llevó a Humala al poder en 2011.



Según las leyes de Perú el juez Concepción, quien también ordenó la prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo por los presuntos sobornos de Odebrecht, tiene plazo hasta el jueves para realizar una audiencia pública.



Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016.