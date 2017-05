Senado de EU confirma a negociador de Trump para el Tlcan

WASHINGTON D.C. (AP)

Con apoyo bipartidista, el Senado confirmó el jueves al nominado del presidente Donald Trump para representante comercial de Estados Unidos, pese a las quejas de algunos republicanos de que el gobierno tiene un “mensaje comercial incoherente e incongruente”.El Senado votó 82-14 para confirmar a Robert Lighthizer, quien se desempeñó como representante comercial adjunto durante el mandato de Ronald Reagan y ha trabajado en temas comerciales como abogado en representación de varias compañías de manufactura y alta tecnología.Lighthizer recibirá órdenes de un presidente que no concuerda con la mayoría de los republicanos en materia de libre comercio y que ha esparcido su labor en política comercial más allá de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.La noche del miércoles dos senadores republicanos dijeron que se opondrían a Lighthizer. El senador John McCain, de Arizona, y Ben Sasse, de Nebraska, dijeron por medio de una carta de dos páginas dirigida a Lighthizer que su proceso de confirmación no les había demostrado que entiende los beneficios económicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) con Canadá y México.“Más allá de la defensa vocal a los cambios proteccionistas en nuestras políticas comerciales, el mensaje incoherente e incongruente del gobierno en materia comercial ha agravado nuestra preocupación”, escribieron los senadores.Añadieron que dudan que Lighthizer defienda la agricultura y negocie acuerdos comerciales que beneficien a los consumidores y la economía de Estados Unidos.Trump estuvo a punto de sacar a Estados Unidos del Tlcan, el pacto comercial firmado en 1994 con México y Canadá. Lo criticó con frecuencia durante su campaña, diciendo que era el peor acuerdo comercial de la historia y se burló de su rival Hillary Clinton por expresar su respaldo al Tlcan. El presidente Bill Clinton lo promulgó en 1993.McCain y Sasse indicaron que Lighthizer ha dejado claro su escepticismo en torno al Tlcan, “lo que encontramos alarmante”.El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México manda un mensaje claro al mundo de que no se "paralizará" frente a la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).La estrategia de diversificación seguirá adelante, continuará la modernización, profundización y búsqueda de acuerdos comerciales con otros países, dijo.El ministro de Finanzas de Québec ha hecho un llamado para renegociar lo más pronto posible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), pues el “tiempo es esencial”, consideró."Si vamos a renegociar el Tlcan, entonces hagámoslo. El peor de los casos sería si pasamos años hablando de renegociar, pero en realidad no lo hacemos y simplemente sigue dando vueltas y no se aborda. Cuanto más tiempo se prolongue, mayor será el impacto real en la inversión", dijo Carlos Leitao a una entrevista, que cita el diario Reforma El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, espera que en las próximas dos semanas pueda mandar la carta de aviso de 90 días al Congreso estadounidense para empezar de manera oficial las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.“Con suerte, en un par de semanas, vamos a emitir la carta de [aviso] de 90 días, lo que desencadena los inicios del proceso formal”, dijo Ross en conferencia de prensa hace unas semanas.Eso no significa, en palabras de Ross, que haya una “fecha concreta” para el inicio de las conversaciones. Sin embargo, el anuncio del envío de la misiva corrige al propio secretario estadounidense, quien había asegurado en una entrevista televisiva que esperaba que las negociaciones empezaran a finales de este año.