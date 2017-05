Texas: Partidario de Trump agrede a familia musulmana

HOUSTON, Texas(GH)

Un video impactante ha surgido de una familia musulmana estadounidense siendo objeto de abuso racista durante sus vacaciones en Texas por un partidario de Donald Trump que les gritó "ISIS no significa s *** a mí".El video subido a YouTube por Noria Alward, de 19 años, mostraron a un hombre lanzando malos tratos contra su familia mientras ellos estaba en una playa.La familia había estado disfrutando de unas vacaciones en el hotel de tres estrellas South Padre Pearl, en South Padre Island, señala el Daily Mail El video mostró al hombre, vestido con un chaleco amarillo y pantalones cortos de natación, agitando los dedos agresivamente a la familia.Golpeó una silla en la playa y luego arremete verbalmente contra ellos, mientras los hijos de la familia hacían castillos de arena.Otro turista trató de pacificar al hombre furioso, que parecía estar intoxicado, mientras gritaba: "¡La ley de la Sharia no significa para mí!".Sin embargo, regresó y la señorita Alward, musulmana estadounidense, dijo que "se volvió más agresivo y con más insultos raciales".Mientras seguía lanzando insultos, la familia marcó el 911.En las imágenes captadas, gritó: "ISIS no significa s *** a mí, motherf *** er. Donald Trump, Donald Trump, motherf *** er”.Depués gritó: 'Chupa mi maldito ***, antes de gritar' mi país es el mejor país del mundo'.Golpeando su pecho, entonces los amenazó diciendo: 'Donald Trump, motherf *** er. Venga *** con Donald Trump. Ese es mi presidente.