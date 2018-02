Demócratas modificarán informe del FBI sobre Rusia

WASHINGTON D.C. (AP )

Los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes indicaron el domingo que modificarán su informe sobre la investigación de Rusia del FBI para asegurarse que no haya ninguna revelación de secretos que sea perjudicial, y luego volverán a intentar convencer al presidente Donald Trump de hacerlo público.



Un asesor de la Casa Blanca predijo que eventualmente el informe se hará público.



Trump ignoró las objeciones del Departamento de Justicia cuando permitió la publicación de un informe republicano que acusaba al FBI de extralimitarse en su investigación. Sin embargo, el mandatario bloqueó un reporte de los demócratas, el cual trata de contrarrestar esas acusaciones.



El director legislativo de la Casa Blanca Marc Short comentó al programa “Meet the Press” de la cadena NBC que “estaremos publicando el informe” luego de que los demócratas lo “depuren”.



El representante Adam Schiff señaló que una comisión demócrata se reunirá con el FBI para asegurarse que el informe alterado no revele las fuentes y los métodos de inteligencia.