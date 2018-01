Diplomático de EU visita hogar del abuelo de Donald Trump en Alemania

BERLÍN, Alemania(AP)

Un diplomático estadounidense visitó el hogar ancestral de Donald Trump en Alemania y sugirió que el presidente de Estados Unidos podría algún día hacer una visita personal.El cónsul general de Estados Unidos en Frankfurt, James W. Herman, dijo durante un viaje el jueves a Kallstadt, en la región vinícola del Suroeste de Alemania, que "no puedo pensar en un lugar mejor para una visita".La gira de Herman incluyó una parada en la casa donde nació el abuelo paterno de Trump.Friedrich Trump, que salió de Alemania para los Estados Unidos cuando era adolescente, intentó volver más tarde pero fue expulsado por no haber cumplido el servicio militar.Herman dijo que no se habían hecho arreglos para una visita de Donald Trump, según la agencia de noticias alemana dpa.La Embajada de EU en Berlín señaló que no tenía ningún anuncio que hacer.