Moscú niega tener información comprometedora sobre Trump

MOSCÚ, Rusia(AP)

El Kremlin negó el miércoles las acusaciones de haber recopilado información comprometedora sobre el presidente estadunidense electo Donald Trump.



Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que los reportes publicados en medios de comunicación eran una "total invención y completo disparate". El Kremlin, insistió el vocero, "no participa en la recopilación de material comprometedor".



Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a The Associated Press el martes que funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada a Trump que Moscú tenía en su poder información personal y financiera de él que podría comprometerlo.



El funcionario no dio su nombre debido a que no estaba autorizado a hablar públicamente del tema.