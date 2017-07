Parlamento europeo amenaza con veto a Brexit

BRUSELAS(AP)

En un nuevo indicio de lo difícil que será el proceso de negociación, el parlamento europeo criticó duramente las propuestas británicas sobre los derechos de los ciudadanos de la UE una vez el Reino Unido salga del bloque.



La legislatura indicó que usará su poder de veto sobre las negociaciones si Gran Bretaña no se muestra más abierta sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el país. En una carta el lunes al principal negociador de la UE Michel Barnier, el parlamento dijo que los ciudadanos de la UE en Gran Bretaña enfrentarían “nada menos que una relegación a status de segunda clase”, y añadió que las propuestas hechas por Londres el 26 de junio no “respetan los principios de reciprocidad, simetría y no discriminación”.



Los derechos de los ciudadanos de ambas partes son considerados el primer asunto que deben resolver las negociaciones.



"Es claro que no aprobaremos ningún acuerdo que disminuya los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido ni los del Reino Unido en la UE”, le dijo a la AP Guy Verhofstadt, el principal funcionario del parlamento europeo para el proceso del Brexit.



Aunque Barnier encabeza las negociaciones por la UE, el parlamento europeo tiene derecho a vetar cualquier acuerdo. Por ello, las palabras de Verhofstadt tienen poder y deberán fortalecer la posición negociadora de Barnier cuando éste se reúna con su contra parte británica David Davis la semana próxima.



La primera ministra británica Theresa May había mencionado inicialmente sus ideas sobre la protección de los derechos de los ciudadanos en una cumbre de la UE a finales de junio. La propuesta británica ofrece a ciudadanos del bloque que han vivido en Gran Bretaña al menos cinco años “status asentado”, con el derecho a vivir, trabajar y recibir prestaciones. Los aproximadamente 3 millones de ciudadanos de la UE en el país tendrían que solicitar individualmente permiso para permanecer y no está claro qué significaría el plan para aquellos que han vivido en Gran Bretaña menos tiempo.