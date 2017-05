Al menos 22 muertos en India por derrumbe de edificio

NUEVA DELHI (AP )

Al menos 22 personas murieron después de que la pared de un edificio se derrumbara durante una boda en el Oeste de la India, indicó la policía.



En declaraciones recabadas por Press Trust of India, el policía Anil Tank dijo que otras 28 personas resultaron heridas durante el incidente ocurrido la noche del miércoles en el distrito de Bharatpur, en el estado de Rajasthan.



La región se ubica casi 200 kilómetros (125 millas) al Sur de Nueva Delhi.



No hubo más detalles disponibles.



Los derrumbes de edificios son comunes en la India, en donde la gran demanda de viviendas y las regulaciones poco estrictas alientan a algunos constructores a saltarse las reglas, utilizar materiales de poca calidad o añadir pisos no autorizados originalmente.



En 2013, en Mumbai, un edificio que se construía de manera ilegal colapsó y provocó la muerte de 74 personas, en el mayor derrumbe inmobiliario del país en décadas.