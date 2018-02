Derriban helicóptero turco en Siria; mueren 7 soldados

ESTAMBUL, Turquía(AP)

Un helicóptero militar turco se desplomó en el norte de Siria y murieron siete soldados mientras la nave participaba en una ofensiva contra la milicia kurda.



Según el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el helicóptero fue “derribado” durante la operación en la localidad de Afrin. El mandatario, que habló en Estambul, no mencionó por su nombre a las Unidades de Protección Popular, conocidas por las siglas en kurdo YPG, pero indicó que ellas fueron las responsables.



Sin embargo, el primer ministro Binali Yildirim en declaraciones posteriores dijo que la causa de la caída del helicóptero no estaba clara y que las investigaciones continuaban.



"No tenemos pruebas exactas ni documentales para determinar que haya caído debido a una interferencia externa", dijo Yildirim a la prensa en la provincia occidental de Mugla.



Las fuerzas armadas turcas dijeron en un comunicado que dos soldados murieron cuando su helicóptero artillado quedó destruido alrededor de las 13:00 hora local (1000 GMT). Un equipo técnico inició una investigación.



Un vocero de la milicia kurda, Mustafa Bali, aseguró que sus combatientes derribaron el helicóptero en Raju, cerca de Afrin.



En un video publicado en línea por las Fuerzas Democráticas Sirias, dominadas por las YPG, se ve un helicóptero volando sobre una colina arbolada y a otro helicóptero mientras se desploma. Se ve un helicóptero disparando dos cohetes en el área mientras surgen columnas de humo por encima de los árboles.



Turquía lanzó una ofensiva militar el 20 de enero para expulsar a las YPG de Afrin, citando la seguridad nacional. Turquía considera al grupo como una organización terrorista y una extensión de la insurgencia kurda dentro de sus propias fronteras, la cual ha luchado por la autonomía kurda desde hace más de tres décadas.



El helicóptero es la primera aeronave que Turquía informa haber perdido desde que comenzó la ofensiva militar. El presidente turco declaró: "Podremos perder un helicóptero, pero ellos pagarán por esto".



En otras dos declaraciones, el ejército anunció que otros cinco soldados turcos murieron y nueve resultaron heridos el sábado, lo que elevó a 26 el número de militares muertos desde el 20 de enero.



"Estamos en guerra. Tendremos pérdidas, pero también causaremos pérdidas", dijo Erdogan en Estambul.