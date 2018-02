Ley migratoria parece complicarse tras presupuesto

WASHINGTON D.C. (AP)

Republicanos, demócratas y Donald Trump reclaman haber logrado grandes triunfos con la aprobación de un acuerdo presupuestario de 400 mil millones de dólares que luego fue promulgado por el presidente de Estados Unidos, pero los esfuerzos para aprobar la ley pusieron de manifiesto las persistentes divisiones internas en ambos partidos. Esto podría complicar aún más la próxima batalla por la inmigración.



El último enfrentamiento en Washington, un acuerdo bipartidista que refuerza programas militares y nacionales y amplía el déficit federal, pasó la línea de meta con la aprobación del pacto justo antes del amanecer del viernes. Sin embargo, los legisladores no pudieron evitar una breve parálisis de las actividades del gobierno durante la madrugada.



La aprobación dejó los nervios destrozados y a los demócratas con poca influencia para forzar a todo el Congreso a actuar en su prioridad más importante: evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que permanecen en el país sin una protección legal permanente.



Los legisladores debieron apresurarse para limitar el impacto del cierre del gobierno, votando a medianoche para reabrir las agencias antes de que los trabajadores se reportaran en sus oficinas. Fue el segundo cierre del gobierno en tres semanas, y la mayoría de los legisladores estaban desesperados por evitar lo que habría sido una gran muestra de disfunción en un año electoral.



El proyecto de presupuesto de 652 páginas no dice nada sobre la protección para los jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers". Esa omisión explica en gran medida por qué una cuarta parte de los demócratas del Senado y dos tercios de los demócratas de la Cámara de Representantes votaron "no" y por qué la inmigración ahora es la próxima batalla.



En enero, después de un cierre de tres días, los demócratas del Senado obtuvieron de los líderes republicanos la promesa de que sostendrían un debate y una votación sobre un acuerdo para proteger de la deportación a los inmigrantes más jóvenes.



"Los demócratas han luchado arduamente, pero al final, muchos optaron por decir ‘sí’ a otras prioridades y dejar atrás a los ‘dreamers’”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de la organización a favor de los inmigrantes America's Voice. Calificó esa decisión, así como más la oposición de muchos republicanos, de "inhumana e indecente".



El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, fijó el próximo lunes para el comienzo de la batalla sobre el tema de la inmigración. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no ha programado todavía cuándo se analizará el tema en ese cuerpo legislativo, enfureciendo a los demócratas, pero el viernes dijo: "Nos centraremos en traer ese debate a este recinto y encontrar una solución".



Los demócratas quieren extender el programa de la época de Barack Obama llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que permite a los inmigrantes jóvenes vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, pero que Trump quiere que termine el 5 de marzo. Los demócratas también quieren que los inmigrantes sean elegibles para recibir la ciudadanía o la residencia permanente.

A cambio, Trump quiere 25 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México y otras barreras. También quiere reducciones en la inmigración legal, como limitar a los familiares que los residentes legales pueden patrocinar y eliminar una lotería que ofrece visas a los residentes de diversos países.



No hay ningún compromiso obvio que pudiera ganar los 60 votos necesarios de los republicanos y demócratas para prevalecer en el Senado. El resultado más prometedor puede ser un proyecto de ley que extienda la protección del DACA por un año más o menos y que proporcione algo de dinero de para la seguridad fronteriza que desea Trump.