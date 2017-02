Trump anuncia actuar "con celeridad" para proteger a EU

WASHINGTON D.C. (AP)

Un día después de que una corte federal de apelaciones ratificó un fallo que congeló las restricciones que Donald Trump había impuesto a la inmigración, el presidente anunció este viernes su compromiso de actuar "con celeridad" para proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos.



El mandatario no reveló cuáles serían sus próximas medidas para controlar los viajes hacia Estados Unidos desde países a los que considera como posibles amenazas terroristas.



"Adoptaremos medidas para preservar la seguridad del país", afirmó Trump en una conferencia de prensa acompañado del primer ministro japonés Shinzo Abe.



"Sucederán rápidamente. No permitiremos dentro del país a quienes pretendan perjudicar a nuestro pueblo".



Trump expresó confianza en que él prevalecerá en tribunales en las acciones emprendidas contra su decreto con el que había prohibido el ingreso de inmigrantes de algunos países, a pesar de que la Corte federal de Apelaciones del 9no circuito impidió la aplicación de la medida nuevamente.



"No me queda duda que en última instancia ganaremos ese caso particular", agregó.



Trump subrayó que los votantes lo eligieron para que preserve la seguridad del país, "así que actuaremos con celeridad con alguna medida relacionada con seguridad adicional para nuestro país. Ustedes lo verán la semana entrante".



Señaló que continúan previstas "revisiones extremas" para quienes deseen llegar de visitantes o inmigrantes desde otros países.

Mientras evocaba imágenes de un peligro no específico, Trump informó haber "aprendido grandes cosas que uno sólo puede aprender, con sinceridad, cuando se ocupa cierta posición, a decir la de presidente. Y existen terribles amenazas contra nuestro país. No permitiremos que eso suceda, se los puedo garantizar. No permitiremos que eso suceda".



Trump defiende su argumento de que la seguridad nacional se encuentra en una situación precaria. El mandatario emitió un tuit en mayúsculas después del fallo que un tribunal pronunció el jueves: "¡NOS VEMOS EN LA CORTE, LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!



En declaraciones efectuadas el jueves por la noche desde el Ala Occidental de la Casa Blanca, Trump exhibió un aire de confianza: "Tenemos una situación en la que la seguridad de nuestro país está en juego, y es muy muy seria, así que esperamos... verlos en tribunales". "Ganaremos el caso", agregó.



El Departamento de Justicia dijo que "revisaba la decisión y sopesaba sus opciones". Podría apelar en la Suprema Corte de Estados Unidos la orden de restricción contra la medida que prohibía los viajes o podría presentar nuevamente el caso en la corte federal.