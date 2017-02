Argentina: Impulsan denuncia contra Fernández caso atentado

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

Un fiscal argentino resolvió el viernes las primeras medidas para avanzar en la investigación a la ex presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.



El fiscal Gerardo Pollicita pretende impulsar la causa que inició su colega Alberto Nisman el 14 de enero 2015, en la que acusó a Fernández (2007-2015), al excanciller Héctor Timerman y varios allegados al gobierno de haber intentado garantizar la impunidad de los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.



Cuatro días después de presentar su denuncia, Nisman fue hallado muerto en su casa en misteriosas circunstancias.



Pollicita señaló en su dictamen que los delitos que investigará a "altas autoridades del anterior gobierno nacional" son, entre otros, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento.



Además de Fernández y el ex canciller, otros involucrados en la denuncia son el actual diputado Andrés Larroque, los dirigentes sociales izquierdistas Fernando Esteche y Luis D'Elía, el exjuez Héctor Yrimia, el exespía Ramón Bogado y el miembro de la comunidad musulmana en Argentina Jorge Khalil.



Junto a ellos, Pollicita incluyó en su investigación a exfuncionarios que el propio Nisman había dejado afuera de su denuncia, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, al exjefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli, al exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna.



En su dictamen, el fiscal pide informes a todas las compañías telefónicas y algunos ministerios sobre las líneas desde las que hablaron durante varios años los involucrados en la denuncia, así como las visitas y entrevistas efectuadas por los mismos a distintas dependencias oficiales.



Pollicita puede llevar a cabo estas medidas sin el aval del juez instructor, Ariel Lijo, ya que el magistrado le delegó gran parte de la pesquisa.