EU da nuevas recomendaciones de viaje para sus ciudadanos

El Departamento de Estado presentó una serie de mejoras al modo en las que se transmite información a los viajeros estadounidenses.



Estas mejoras brindarán a los ciudadanos estadounidenses información sobre seguridad en forma clara, oportuna y confiable en todo el mundo.



Conforme al nuevo sistema, se brindarán recomendaciones de viaje para todos los países, con niveles de recomendaciones que irán del 1 al 4:



Nivel 1 - Tomar las precauciones normales: Este es el nivel de recomendación más bajo para riesgos de seguridad. Todos los viajes internacionales implican un cierto riesgo. En otros países, las condiciones pueden diferir de las que existen en Estados Unidos y cambiar en cualquier momento.



Nivel 2 - Tomar mayores precauciones: Se deben considerar la existencia de mayores riesgos para la seguridad y la protección. El Departamento de Estado brinda recomendaciones adicionales a los viajeros en estas áreas a través de las Recomendaciones de Viaje. En todos los países, las condiciones pueden variar en cualquier momento.



Nivel 3 - Reconsiderar el viaje: Se debería evitar viajar debido a graves riesgos para la seguridad y protección. El Departamento de Estado brinda recomendaciones adicionales a los viajeros en estas áreas, a través de las Recomendaciones de Viaje. En todos los países, las condiciones pueden variar en cualquier momento.



Nivel 4 - No viajar: Este es el mayor nivel de recomendación debido a la mayor probabilidad de riesgos para la vida. Durante una emergencia, es posible que el gobierno de los Estados Unidos tenga una capacidad muy limitada de brindar asistencia. El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al país o que se vayan de allí tan pronto como sea seguro. El Departamento de Estado brinda recomendaciones adicionales a los viajeros en estas áreas a través de las Recomendaciones de Viaje. En todos los países, las condiciones pueden variar en cualquier momento.



Las recomendaciones de viaje para cada país reemplazan a las anteriores Advertencias de Viaje y Alertas de Viaje.



Si bien se emitirá un nivel general de recomendaciones de viaje para cada país, los niveles de recomendaciones podrían variar en ciertos lugares o áreas dentro de un país.



Las recomendaciones de viaje detalladas también expondrán motivos claros para el nivel asignado, empleando indicadores de riesgo establecidos, y brindarán asesoramiento específico a los ciudadanos estadounidenses que opten por viajar a esos lugares:



C - Crimen: Los delitos violentos o la delincuencia organizada tienen presencia generalizada en algunas regiones del país. La capacidad de las autoridades de aplicación de la ley locales para responder a delitos graves podría ser limitada.



T - Terrorismo: Se han producido atentados terroristas y/o podría haber amenazas específicas contra civiles, grupos u otros objetivos.



U - Conflictividad social: Hay inestabilidad política, económica, religiosa y/o étnica que podría causar violencia, disturbios importantes y/o riesgos para la seguridad.



H - Salud: Existen riesgos para la salud, incluidos brotes actuales de enfermedades o una crisis que perturba la infraestructura médica de un país. Un factor podría ser que se haya emitido un Aviso de Viaje de los Centros para el Control de las Enfermedades (Centers for Disease Control - CDC).



N - Desastre natural: Un desastre natural o sus consecuencias implican peligros.



E - Evento limitado en el tiempo: Un evento de corto plazo, como una elección, acontecimiento deportivo u otro incidente, que podría representar un riesgo para la seguridad.



O - Otro: Hay riesgos potenciales que no están cubiertos por indicadores de riesgos anteriores. Leer las Recomendaciones de Viaje para obtener más detalles.



Las recomendaciones de viaje se analizarán y actualizarán según sea necesario, en función de cambios a la información de seguridad.



También las embajadas y los consulados de los Estados Unidos emitirán en adelante alertas para reemplazar los actuales mensajes de emergencia y mensajes de seguridad.



Las alertas informarán a los ciudadanos estadounidenses sobre consideraciones de seguridad específicas de un país, tales como manifestaciones, tendencias delictivas y eventos climáticos.



El recientemente rediseñado centro de información para viajeros del Departamento de Estado travel.state.gov, contendrá todas las recomendaciones de viaje, alertas recientes emitidas para cada país y un mapa interactivo con formatos amigables para los dispositivos móviles.



Las páginas de los países en el sitio web seguirán incluyendo toda la información sobre viajes que está disponible actualmente, incluidos detalles sobre requisitos de entrada/salida, leyes y costumbres locales, condiciones de salud, transporte y otros temas relevantes.