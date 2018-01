Trump ampliará el alivio de sanciones a Irán

WASHINGTON D.C. (AP )

Se espera que el presidente Donald Trump extienda esta semana el alivio de las sanciones económicas a Irán como parte del acuerdo nuclear, citando avances en la enmienda de la legislación estadounidense que rige la participación de Washington en el acuerdo histórico, revelaron a The Associated Press funcionarios estadounidenses y otros contactos familiarizados con las deliberaciones del gobierno.



Sin embargo, es probable que Trump asocie su decisión de renovar las concesiones a Teherán con nuevas sanciones selectivas contra empresas y ciudadanos iraníes, dijeron las seis personas informadas sobre el asunto.



Las nuevas restricciones podrían afectar a algunas empresas e individuos que ya habían sido objeto de sanciones pero que fueron desechadas en virtud del acuerdo nuclear de 2015, una decisión que podría poner a prueba la voluntad de Teherán de cumplir con su parte del trato.



Las fuentes que hablaron con AP -dos funcionarios del gobierno, dos ayudantes del Congreso y dos expertos externos que hacen consultas con el gobierno- no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el asunto y exigieron anonimato.



Advirtieron que aún no se había tomado ninguna decisión final y que Trump todavía podría rechazar la recomendación del secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Defensa James Mattis y el asesor de seguridad nacional H. R. McMaster. Dijeron que se estaban realizando debates acalorados dentro del gobierno y con los principales legisladores republicanos.



El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron por el momento a solicitudes de comentarios.



Trump debe decidir antes del viernes si ampliará el alivio de las sanciones contra el banco central iraní -relacionadas con el pacto que rige su uso de la energía nuclear- o si volverá a imponer las restricciones que el presidente Barack Obama suspendió hace dos años.



Las sanciones viejas contra el banco central en gran medida expulsaron a Irán del sistema financiero internacional y son consideradas como las más poderosas de los castigos impuestos por Estados Unidos durante el periodo del ex presidente Barack Obama, junto con las sanciones globales contra quienes compren petróleo iraní.



Algunos funcionarios que abogan por políticas bélicas o enérgicas contra Irán quieren que Estados Unidos reanude ambas series de restricciones, pero las seis personas con conocimiento de los planes de Trump dicen que el presidente no planea reinstalarlas en este momento.