Rusia tendría información comprometedora de Trump: CNN

WASHINGTON D.C. (AP )

Altos funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada al presidente electo Donald Trump sobre un reporte sin fundamentos de que Rusia tenía información suya que podría comprometerlo en lo personal y en lo financiero, dijo este martes un funcionario del gobierno estadounidense.El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a tocar el tema de manera pública.El informe respecto al documento fue reportado en primera instancia por CNN . Un resumen de las acusaciones se adjuntó al análisis de los intentos de Rusia por entrometerse en la elección presidencial de Estados Unidos. Trump y el mandatario, Barack Obama , fueron informados por separado la semana pasada sobre los hallazgos de la agencia de inteligencia.Poco después de que se publicaran los reportes del informe, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - UNA ABSOLUTA CACERÍA DE BRUJAS POLÍTICA!".Está previsto que Trump realice una conferencia de prensa que había programada de antemano para el miércoles, en la que habrá de discutir sus planes respecto a su papel dentro de la Organización Trump.El expediente de información no fundamentada sobre Trump fue recopilado por un ex operador de inteligencia de Occidente como parte de un proyecto de investigación financiado originalmente por un cliente republicano que se oponía a Trump y posteriormente financiado por demócratas, de acuerdo con la revista Mother Jones, que publicó un artículo sobre el reporte en octubre y señaló que el operador había entregado el reporte al FBI.El New York Times reportó que el operador había trabajado previamente con la inteligencia británica. The Associated Press no ha podido confirmar la información que se incluye en el expediente, en el que viene mal escrito el nombre del banco más importante de Rusia.El reporte ha circulado en Washington durante meses. En octubre, el ex líder de la minoría en el Senado, Hary Reid, escribió al FBI para solicitarle a la agencia que revelara de manera pública lo que sabía de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia. Reid estaba al tanto del expediente antes de escribir la solicitud, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema y quien solicitó anonimato debido a que no contaba con autorización para hablar del asunto de manera pública.El director del FBI, James Comey, se rehusó este martes a señalar si el FBI investigaba cualquier posible vínculo entre Rusia y la campaña presidencial de Trump, citando una política de abstenerse de comentar sobre lo que puede o no estar haciendo el FBI.