Confirman que FBI allanó casa de ex jefe de campaña de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Agentes del FBI provistos de una orden judicial para buscar documentos financieros allanaron una casa de Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump y cuyo pasado trabajo político en el extranjero ha sido incorporado a las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Un portavoz de Manafort confirmó el cateo el miércoles.



Jason Maloni, vocero de Manafort, dijo en un comunicado que agentes del FBI obtuvieron una orden judicial y registraron uno de los hogares del ex jefe de campaña, pero no señaló cuándo ocurrió esa búsqueda ni para qué fue.



“El señor Manafort ha cooperado de manera consecuente con las fuerzas de seguridad y con otras investigaciones serias y lo hizo también en esta ocasión”, agregó Maloni.



The Associated Press se enteró que el allanamiento ocurrió el 26 de julio en la casa de Manafort en Alexandria, Virginia, y que la orden fue para buscar información que incluía documentos tributarios y registros bancarios. El diario The Washington Post informó primero del allanamiento.



Manafort es sujeto de una prolongada investigación del FBI por sus transacciones en Ucrania y su trabajo para el expresidente Viktor Yanukovych. Esa pesquisa fue incorporada al proceso que dirige el fiscal independiente Robert Mueller, quien también investiga el papel de Manafort en la campaña del presidente en el marco de su indagación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier presunta colusión de los allegados a Trump.



Manafort, quien fue jefe de campaña de Trump durante algunos meses, ha negado haber cometido delito alguno. También habló a puerta cerrada con investigadores del Senado para una entrevista un día antes del allanamiento a su casa.



El uso de una orden de cateo indica que los agentes de la ley convencieron a un juez de que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito.



Un allanamiento de casa puede ser visto como una táctica agresiva, dado que Manafort ha estado cooperando con los investigadores del Congreso y ha entregado cientos de páginas de documentos. Podría indicar que la policía buscaba registros más allá de lo que Manafort proporcionó.



La noticia del cateo es la revelación más reciente sobre la investigación de Mueller, que había estado operando en relativo secreto en comparación con numerosas pesquisas del Congreso sobre las elecciones presidenciales del año pasado. En los últimos días se ha puesto de manifiesto que el ex director del FBI está usando un jurado investigador en Washington además de uno en el Distrito Este de Virginia, donde los investigadores también han estado investigando a Michael Flynn, exasesor de seguridad de Trump.



Además, desde la primavera, agentes del FBI han estado interrogando a testigos sobre los 530 mil dólares cobrados por Flynn Intel Group, una firma de Flynn, a cambio de trabajo de cabildeo e investigación, según una persona familiarizada con la investigación. Ese trabajo buscaba la extradición de un clérigo turco exiliado que vivía en Estados Unidos. A través de su abogado, Flynn se negó a hacer comentarios sobre la investigación.



La persona, que habló bajo condición de anonimato a cambio de revelar detalles delicados de la investigación, dijo que los agentes del FBI también han estado preguntando sobre Bijan Kian, un socio comercial de Flynn que trabajó en el equipo de transición presidencial de Trump. Kian no ha respondido a los múltiples intentos para ponerse en contacto con él desde hace varios meses.



En los últimos meses, Flynn y Manafort han entregado documentos a las comisiones del Congreso para investigar la interferencia electoral.