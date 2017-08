EU: Tráiler sufre percance con puente y derrama cajas de pizza

ARKANSAS, EU(AP)

Frozen pizzas scattered on interstate after tractor-trailer crash in Arkansas

Forget N Korea, we have a tragedy right here @ home:

Thousands of pizzas litter an Arkansas hwy, uneaten & unnable to fulfill their destiny.

Arkansas police had to close an interstate after a tractor trailer spilled frozen pizzas all over it.

Los funcionarios de la autopista de Arkansas cerraron los carriles del Oeste de una interestatal por cuatro horas debido a que un auto derramó cientos de paquetes de pizzas.Un tráiler que transportaba pizzas congeladas de la marca DiGiorno y Tombstone raspó un soporte de puente que abrió su caja derramándole producto a través de la carretera ubicada frente a la oficina del Departamento de Transporte de Arkansas.El portavoz de la agencia, Danny Straessle, dijo que el puente sólo tenía daños menores.La autopista fue cerrada por un tiempo en ambas direcciones mientras que las personas aprovecharon y cogieron cajas que contenían el alimento.La carretera, que va por el lado Sur de Little Rock, es parte importante de un enlace que conecta Dallas y los puntos del Oeste de Memphis, Tennessee, y apunta hacia el Norte y el Este.