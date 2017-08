Capturan a cuatro miembros de la guerrilla ELN en Colombia

BOGOTÁ(AP)

Cuatro miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional fueron capturados por las autoridades colombianas en dos departamentos del Oeste del país, se informó.



El ejército colombiano, con apoyo de miembros de la Fiscalía General, detuvieron la víspera a los integrantes del ELN cerca de la población de San José del Palmar, en el Chocó, y en Versalles, en el departamento de Valle del Cauca. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que los acusa de presunto secuestro, extorsión y rebelión.



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que la ofensiva contra este grupo guerrillero “sigue hasta las últimas consecuencias”.



Desde febrero, el ELN negocia con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos un proceso de paz. La guerrilla tiene en sus filas a unos mil 500 combatientes, según datos oficiales.



Pese a estar negociando, el grupo guerrillero continúa realizando atentados contra puestos policiales e infraestructura petrolera, especialmente contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. La tubería se extiende por 780 kilómetros y lleva unos 80 mil barriles de crudo cada día desde los campos petroleros del oriente, en la frontera con Venezuela, hasta el puerto de Coveñas sobre la costa del Caribe en el norte del país.



La empresa colombiana de petróleo dijo a The Associated Press que este año hubo 39 atentados contra el oleoducto.



De otra parte, el mismo miércoles, el ejército —con apoyo de la armada— encontró un depósito ilegal de armas del ELN en la zona del municipio de Murindó en el departamento de Antioquia. Según las autoridades, podrían pertenecer a la compañía “Néstor Tulio Durán”, quién opera en esa región.



Se decomisaron cuatro ametralladoras, 32 fusiles, 14 pistolas de diferentes calibre, 11 revólveres y una gran cantidad de municiones. No hubo personas detenidas.