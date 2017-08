Irrumpe FBI vivienda de ex jefe de campaña de Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

Agentes del FBI provistos de una orden judicial irrumpieron una casa de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, dijo un vocero de Manafort.



Jason Maloni dijo que Manafort cooperó con los agentes como lo ha hecho de manera “consecuente”.



Manafort es objeto de una prolongada investigación del FBI por sus transacciones en Ucrania y su trabajo para el ex presidente Viktor Yanukovych. El fiscal especial Robert Mueller también investiga a Manafort en el marco de su indagación en la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier presunta colusión de allegados a Trump.



Manafort ha rechazado haber cometido delito. Ha cooperado con las comisiones legislativas que investigan la injerencia electoral y ha entregado documentos a las comisiones judicial y de inteligencia del Senado. Fue jefe de campaña de Trump durante algunos meses.



El periódico The Washington Post, que tuvo la primicia de la irrupción, dijo que tuvo lugar el 26 de julio.