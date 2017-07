Hijo de Trump comparte video contra CNN

HERMOSILLO, Sonora(GH)

One of the best I've seen. ???????????? https://t.co/rqCplijJ57 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de julio de 2017

Hey @CNN we heard you like memes

???????????? s p i c y b o i pic.twitter.com/324hKyg4yW — Old Row (@OldRowOfficial) 8 de julio de 2017

En medio de la polémica que rodea a Donald Trumo contra los medios de comunicación, principalmente a CNN, su hijo Donald Jr. subió los ánimos en redes sociales.El co administrador de la multinacional del imperio Trump, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en donde se ve un video en donde un avión con el logo super puesto de CNN es destruido por un avión tripulado por el presidente de los Estados Unidos.En el audio del video se escucha “I wanna win. You´re fired! Get out of here (Quiero ganar, estás despedido. ¡Fuera de aquí!”.El video original, es de la película Top Gun.El contenido ha generado reacciones en la red.