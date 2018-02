Acusan a personal de ONG Oxfam de hacer orgías con menores en Haití en plena crisis tras sismo

LONDRES, Inglaterra(GH)

Trabajadores de ayuda humanitaria de una de las organizaciones benéficas más grandes de Gran Bretaña fueron acusados de pagarle a sobrevivientes del terremoto de Haití por sexo.Tres empleados de Oxfam renunciaron y cuatro fueron despedidos por mala conducta grave luego de que una investigación interna descubrió que algunos trabajadores habían pagado a para tener relaciones a mujeres en una región devastada.El ex director en el país también fue acusado de invitar prostitutas a su piso alquilado por Oxfam, según un informe filtrado a The Times, cita el Daily Mail La organización Oxfam igualmente fue acusada de encubrir evidencia ya que la Comisión de Caridad dijo que nunca se le habían mostrado las acusaciones específicas de abuso sexual mencionadas en el informe de investigación de 2011.El director Roland van Hauwermeiren, de 68 años, renunció en agosto de 2011 apenas una semana después de que se anunciara una investigación interna.Pero según el informe filtrado, el Sr. van Hauwermeiren admitió haber usado prostitutas en la villa que Oxfam le había alquilado en Haití, aunque su caso está separado de las acusaciones de orgías.En declaraciones por separado hechas contra trabajadores de caridad, una fuente dijo que los empleados organizaron una orgía completa llena de niñas vestidas con camisetas de Oxfam.Afirmaron que el personal había grabado videos de la noche, pero Oxfam dijo que no se había presentado ninguna grabación a la investigación.