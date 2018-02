Extraño agarra a golpes a niño en tienda de Georgia porque pedía una barra de chocolate

GEORGIA, EU(AP)

La policía declaró que un extraño le dio una palmada al hijo de 2 años de un hombre en una tienda de abarrotes en Georgia cuando el pequeño le pedía a su padre una barra de chocolate.



Un informe de la policía de Newnan dice que Juan Martínez, de 62 años, fue arrestado el martes por la noche. La policía señala que Martínez olía a alcohol y batallaba para hablar.



El padre del niño, James Morris, informó a The Newnan Times-Herald que su hijo le estaba pidiendo una barra de chocolate en la línea de cajas de la tienda cuando Martínez le dio una palmada en la mano y en el trasero. Morris dice que su hijo no presentaba heridas.



La policía dio a conocer que Martínez fue arrestado bajo cargos que incluyen agresión y obstrucción.



Los medios informaron el jueves que el video de la cámara de la policía muestra a los oficiales que luchan por arrestar a Martínez.



Martínez fue encarcelado bajo una fianza de 3 mil 390 dólares. No está claro si tiene un abogado.