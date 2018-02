Hombre de Ohio embarazó a tres hermanas cuando él vivía en sus casas

OHIO, EU(AP)

Un hombre de Ohio que las autoridades dijeron que embarazó a unas gemelas de 14 años y a su hermana de 12 mientras vivía en su hogar fue sentenciado a 27 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.



La fiscal asistente del condado de Mahoning, Jennifer McLaughlin, declaró antes de condenarlo el jueves en un tribunal de Youngstown que Arnold Perry, de 34 años, abusó de la confianza de la familia de las niñas después de que su madre le permitió mudarse cuando él no tenía dónde vivir, según The Vindicator.



Las niñas fueron embarazadas en 2015 y 2016. McLaughlin informó que una de las gemelas tuvo un aborto mientras que sus hermanas tuvieron bebés porque sus embarazos se descubrieron demasiado tarde para poder practicarles un aborto. McLaughlin agregó que Perry cometió crímenes similares cuando era menor de edad.



"Estas chicas sufrirán el resto de sus vidas debido a esto", dijo McLaughlin.



Perry se declaró culpable en noviembre de dos cargos de violación y un cargo de agresión sexual. Su acuerdo de declaración de culpabilidad requería una sentencia de 25 años.



El abogado defensor Mark Lavelle dijo en la corte que el caso de Perry era el más atroz que jamás haya manejado, pero argumentó que su cliente debería ser sentenciado a entre 15 y 16 años de prisión. Lavelle señaló que Perry sufrió una lesión cerebral cuando era niño y que le impide tener sentimientos sobre sus acciones.



Perry se disculpó antes de la sentencia.



"Sé que lo que hice estuvo mal", dijo. "Desearía poder recuperarlo".



La madre de las niñas dijo que está criando dos bebés, y que la familia de Perry no la está ayudando.



Perry debe registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida después de su liberación de la prisión.