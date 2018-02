Joven denuncia que aerolínea la obligó a tirar a su hámster por el inodoro

MIAMI(AP )

Una mujer de Florida asegura que una aerolínea la obligó a echar su hámster al inodoro del aeropuerto porque el roedor, que dijo que le proveía apoyo emocional, no podía viajar con ella en la cabina.



El diario Miami Herald informó que la estudiante universitaria Belen Aldecosea, quien debía volar a su casa en el Sur de Florida, llamó dos veces a Spirit Airlines para asegurarse de que Pebbles, su hámster enano, podía viajar con ella. Aseguró que la aerolínea le dijo que no había problema.



Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto de Baltimore, Spirit no le permitió que llevara la mascota en la cabina de pasajeros.



La mujer de 21 años dijo que por sugerencia de un empleado de la aerolínea y por falta de otra opción echó a Pebbles a un inodoro y lo accionó.



Presa del pánico y ante la necesidad de regresar para resolver un problema médico, Aldecosea no pudo alquilar un auto y pasó horas de angustia.



"Ella estaba aterrada. Yo estaba aterrada. Fue horroroso tratar de echarla al inodoro", dijo Aldecosea. "Pasé 10 minutos llorando en el baño".



Un vocero de Spirit reconoció que la aerolínea cometió un error al decirle a Aldecosea que podía viajar con la mascota, pero negó que un empleado le recomendara echarla al inodoro.



"Para ser claros, en ningún momento un agente nuestro sugirió a esta pasajera (o a cualquier otro) que echara al inodoro o lastimara en forma alguna un animal", dijo el vocero Derek Dombrowski.



No obstante, Aldecosea dijo que analiza si demandará a Spirit por las instrucciones contradictorias que la llevaron a tomar la decisión.