"Venceré a Oprah", dice Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

¿Presidenta Winfrey? De ninguna manera, dice Donald Trump.



“Venceré a Oprah”, declaró rotundamente el presidente el martes durante un encuentro en la Casa Blanca, aunque destacó: “No creo que se vaya a postular”.



Cuestionado sobre toda la especulación presidencial que repentinamente se formó alrededor de Winfrey, el habitualmente combativo Trump se mantuvo alejado de los hirientes sobrenombres y coloridos insultos al evaluar un posible enfrentamiento entre las dos celebridades.



“Oprah sería algo muy divertido”, dijo Trump, quien añadió que la conoce “muy bien”.



Trump apareció en el programa de entrevistas de Winfrey en 1988 y nuevamente acompañado de su familia en 2011, durante la última temporada de Oprah al aire.



Mientras los demócratas alientan a Winfrey a considerar una campaña, su mejor amigo, el presentador de CBS News, Gayle King, dijo el martes que a Winfrey “le intriga” la idea.



“Ama a este país y le gustaría servir de alguna manera, pero no creo que lo esté considerando de manera activa en este momento”, dijo King al destacar que había tenido una larga charla con Winfrey la noche previa. “También sé que después de ver durante años el show de Oprah, siempre tienes el derecho de cambiar de opinión”.



Las conjeturas sobre una eventual candidatura presidencial surgieron después del apasionado llamado de Winfrey por “una mañana más brillante incluso en nuestras noches más oscuras” durante su discurso en la premiación de los Globos de Oro del domingo por la noche, el cual dejó a algunos espectadores contemplando la idea de que el Partido Demócrata acoja a su propia candidata con estatus de celebridad para competir con Trump en 2020. Trump, desde luego, era un empresario convertido en estrella de reality shows antes de tener su súbito ascenso político.



La hija de Trump, Ivanka, respaldó el mensaje de Oprah, pero no su futuro político, en un tuit publicado el lunes: “Recién vi el poderoso e inspirador discurso de @Oprah en los #GoldenGlobes de anoche. Hay que unirnos, hombres y mujeres y decir #SEACABOELTIEMPO (#TIMESUP) #UNIDOS (#UNITED)”.



En septiembre y octubre, Winfrey rechazó públicamente la noción de que aspiraba a ocupar el mayor cargo en el país, aunque señaló que el triunfo de Trump le hizo reevaluar los requerimientos para postularse a la presidencia.



La magnate de medios de 64 años se ha convertido en un fenómeno cultural. Nació en un hogar pobre de Mississippi, pero se abrió paso en programas noticiosos y de entrevistas en la década de 1980.



Durante más de 30 años, se ha convertido en la imagen de los programas de entrevistas, protagonizó y produjo cintas e inició su propia cadena.



Las amables palabras de Trump hacia Oprah no son nada nuevo. Durante una entrevista en 1999, la calificó como una sólida opción para vicepresidente.