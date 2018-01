Una mujer de Pensilvania sufrió una caída en el porche y murió congelada

PENSILVANIA, EU(AP)

Las autoridades dijeron que una mujer de Pensilvania de 62 años fue hallada muerta congelada en el porche cerrado de su casa durante el fin de semana después de una aparente caída.



El medio (Johnstown) Tribune-Demócrata informó este lunes que un forense dijo que la mujer había estado muerta durante cuatro días antes de ser encontrada el sábado en el municipio de Susquehanna.



El forense del condado de Cambria Jeff Lees señaló que las temperaturas en el área fueron de -7 grados.



Las autoridades dieron a conocer que la encontraron después de que un miembro de la familia que no pudo ponerse en contacto con la mujer solicitó a las autoridades que la ubicaran. La muerte ha sido declarada un accidente. El nombre de la mujer no ha sido revelado.



Las autoridades informaron que el horno de aceite de la casa no estaba encendido cuando llegaron las autoridades.



Le dijeron al periódico que la mujer había caído anteriormente pero se negó a recibir tratamiento y regresó a casa.