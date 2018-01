Arkansas: Hombre mató a su esposa porque le cambió de canal al televisor

ARKANSAS(AP)

Los investigadores declararon que un hombre del Centro de Arkansas apuñaló fatalmente a su esposa después de que ella cambió el canal de televisión de un partido de fútbol que estaba viendo mientras salía a fumar.



Tony Thomas, de 58 años, de Carlisle, fue acusado este lunes de asesinato capital.



Los investigadores señalaron que admitió haber matado a su esposa, Elke, durante una discusión después de que cambió el canal de televisión en noviembre. Ha sido encarcelado desde el incidente.



"Salió a fumar y al regresar, descubrió que Elke había cambiado el canal. Él preguntó por el puntaje y ella comenzó a gritarle y se le apareció en la cara", escribió en una declaración jurada el detective del condado de Lonoke, Anthony Counts.



Thomas dijo que se desmayó y que se acercó mientras permanecía de pie junto a la mujer con un cuchillo en las manos, según la declaración jurada. Los registros judiciales muestran que su fianza se establece en un millón de dólares.



Un hombre que se identificó a sí mismo como "Tony" llamó a la oficina del alguacil y "le pidió al operador un 'carro y policía' porque había matado a su esposa", escribió Counts.



La declaración jurada dice que el apuñalamiento ocurrió el 19 de noviembre en la sala de la casa, donde se encontró sangre en el piso, las paredes, una mesa y el televisor.



Las autoridades escribieron que parecía que el cuerpo de la mujer había sido arrastrado por el comedor hasta el patio trasero, donde lo encontraron debajo de una manta y una lona.



Los registros judiciales no incluyen un abogado para Thomas. La oficina del defensor público local no respondió de inmediato una llamada en busca de comentarios sobre el caso el martes. Una audiencia judicial en el caso está programada para el 22 de enero.



Carlisle está a unos 56 km al este de Little Rock.