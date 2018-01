Joe Arpaio anunció que presentará su candidatura al Senado de EU

(GH)

El republicano Joe Arpaio, un aliado cercano del presidente Trump y ex alguacil conocido por su enfoque provocador para combatir la inmigración ilegal, se postulará para el Senado en Arizona, señala el Washington Examiner Arpaio, de 85 años, podría sacudir las elecciones primarias republicanas a fines de agosto en una carrera crítica para reemplazar al senador Jeff Flake, republicano por Arizona.Trump indultó a Arpaio el verano pasado, ahorrándole tiempo en la cárcel al ex sheriff después de que fue declarado culpable de ignorar una orden de la corte federal en un caso de perfil racial.El polarizado e icónico ex alguacil del condado de Maricopa, amado por muchos conservadores por sus políticas de inmigración, presenta una alternativa contra el poco popular Kelli Ward.Se espera que se lance en cuestión de días y es ampliamente visto como el candidato electoral más fuerte de los republicanos.