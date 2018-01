Tailandia: Primer ministro puso un cartón con su foto para evitar preguntas de reporteros

THAILANDIA(GH)

WATCH: Thailand's prime minister places cardboard cut-out of himself in front of microphone, tells reporters to "ask this guy" if they have any questions, and walks away. pic.twitter.com/tW28YGJ4tv — NBC News (@NBCNews) 8 de enero de 2018

#GLOBAL: Thailand’s Prime Minister, Prayut Chan-o-cha, has taken to an unorthodox strategy for avoidingccccc awkward questions from journalists by producing a life-sized cardboard cutout of himself and asking the waiting press pack to direct their queries to it. pic.twitter.com/0amz5NwRs4 — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) 9 de enero de 2018

El primer ministro de Tailandia hizo una estrategia poco ortodoxa para evitar las incómodas preguntas de los periodistas, reportaThe Telegraph.Prayut Chan-o-cha colocó un recorte de cartón de tamaño real de sí mismo y le pidió al grupo de prensa que le dirigieran las preguntas.La extraña escena causó risas incómodas y desconcierto cuando el primer ministro dio media vuelta y se alejó y dejó el cartón.Prayut había hablado anteriormente con los medios de comunicación, pero se fue antes de que le preguntaran sobre las elecciones y la violencia en el Sur del país.El primer ministro también se enfrentó a preguntas sobre las cada vez más duras leyes de lesa majestad del país, que prohíben insultar a la monarquía tailandesa.