Amenaza Corea del Norte con atacar isla de Guam

La agencia estatal #KCNA -a través de este video- sube el tono y dice que será un ataque "relámpago" sobre Guam pic.twitter.com/wZr3ly4FkY — Martín Sarthou (@msarthou) 8 de agosto de 2017

Corea del Norte dijo este martes que está "examinando cuidadosamente" los planes para atacar con misiles el territorio estadounidense de la isla de Guam, en el Pacífico, unas horas después de que el presidente Donald Trump dijo que cualquier amenaza a Estados Unidos por norcorea “sería respondido con fuego y furia”, cita la agencia Reuters El plan de ataque se pondría en práctica en cualquier momento una vez que el líder Kim Jong Un tome la decisión, dijo un portavoz del Ejército Popular de Corea (KPA) en un comunicado de la agencia estatal de noticias KCNA.El presidente Donald Trump advirtió que Corea del Norte podría enfrentar “fuego y furia” luego de que un nuevo reporte indicó el martes que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Pyongyang produjo con éxito una ojiva nuclear para sus misiles.La alarma en Washington ante los intentos del líder norcoreano Kim Jong Un de adquirir capacidad nuclear se intensificó luego de dos ensayos con misiles intercontinentales el mes pasado.El último reporte acerca de que produjo una ojiva nuclear miniaturizada podría significar que Corea del Norte ha cruzado un umbral clave para convertirse en una potencia nuclear.“Más vale que Corea del Norte no haga ninguna otra amenaza a Estados Unidos... Se las verían con fuego y furia como nunca antes ha visto el mundo”, dijo Trump durante una sesión informativa sobre adicción a los opiáceos en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey.El Ministerio de Defensa japonés concluyó en un documento oficial anual publicado el martes que “posiblemente Corea del Norte haya logrado la miniaturización de armas nucleares y producido ojivas nucleares”. Japón, un aliado clave de Estados Unidos, también es un blanco potencial de la agresión norcoreana.El periódico The Washington Post informó el martes que, de acuerdo con funcionarios de inteligencia estadounidenses, Pyongyang ha producido armas nucleares para misiles balísticos, incluidos los intercontinentales, capaces de alcanzar territorio continental estadounidense.El artículo del Post, que cita agentes de inteligencia anónimos, dice que el análisis confidencial fue concluido el mes pasado por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Estados Unidos estimó el mes pasado que Corea del Norte tiene unas 60 armas nucleares, según el Post, más del doble que lo calculado por la mayoría de los expertos independientes.Funcionarios de la agencia se negaron a hacer declaraciones el martes. La oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió a los pedidos de declaraciones.El Consejo de Seguridad de la ONU aplicó el fin de semana pasado sus sanciones más severas hasta el momento a Corea del Norte debido a su ensayo de un misil balístico capaz de portar un arma nuclear.A pesar de la rápida sucesión de los ensayos, persistía la duda acerca de si era capaz de acoplar un artefacto nuclear al misil.Esa incertidumbre parece estar en vías de disiparse.