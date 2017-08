Constituyente subordina poderes públicos de Venezuela

CARACAS(AP )

La Asamblea Constituyente aprobó el martes un decreto que subordina los poderes públicos del país a la nueva instancia, acuerdo que se da un día después de que la mayoría opositora del Congreso anunciara que no reconocerá las decisiones de los constituyentes, lo que presagia una escalada de los enfrentamientos y la profundización de la crisis política en Venezuela.



Según el vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, el decreto le otorga facultades al organismo para "reformar, limitar las funciones". No dio más detalles.



La presidenta del organismo, la ex canciller Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de acuerdo a lo que establece la constitución, los poderes constituidos no impedir las decisiones del nuevo cuerpo, según reseñó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.