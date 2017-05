Suministro de gas provoca tensión entre Argentina y Bolivia

LA PAZ(SUN)

Una reducción en el suministro de gas boliviano a Argentina está tensando las relaciones entre los gobiernos de Evo Morales y Mauricio Macri, aunque ambos han privilegiado la cordialidad para manejar sus diferencias durante los últimos meses.



Entre el 1 y el 5 de mayo, Bolivia despachó un promedio de 15,4 millones de metros cúbicos de gas por día a su vecino, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero el acuerdo entre ambas naciones señala que el suministro diario debe llegar a 19,9 millones diarios. Ante la reducción, Argentina concretó acuerdos para comprar el remanente a Chile para el periodo invernal (junio-agosto) y evitar los baches que el año pasado pusieron en dificultades al gobierno argentino.



“Yo no hago política; si bien son dos gobiernos distintos, los estados importan más que los gobiernos y lo que la gente espera son soluciones”, dijo el embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez, en rueda de prensa el lunes después de que el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, lo acusará la víspera de “hacer política”. Alvarez agregó que su gobierno ha pedido a la petrolera estatal boliviana un cronograma escrito de despachos diarios para los meses de mayor demanda, que las autoridades bolivianas han incumplido.



“Tenemos un contrato de compraventa y una carta (cronograma de despachos diarios) no cambiará nada”, dijo Sánchez al señalar que el embajador argentino “está buscando justificar la compra a Chile”.



Según Sánchez, Bolivia cumplió “al cien por ciento” con los envíos entre enero y abril y aseguró que la prioridad es el mercado local. Alvarez asegura que la reducción en abril fue de 38 millones de metros cúbicos.



El impasse tiene lugar en momento en que Brasil, que es el principal comprador de gas boliviano con 31 millones de metros cúbicos diarios, comenzó a renegociar un nuevo contrato que vence en 2019.



Estaba previsto que Morales visitara a Macri el mes pasado, e incluso el mandatario argentino había invitado al presidente boliviano a un partido clásico entre Boca Junior y River, pero el encuentro ha sido postergado sin fecha.



El gas natural es la principal riqueza de Bolivia y junto a los minerales representaron el 74% de las exportaciones el año pasado.



Morales cuadruplicó los ingresos para el país desde que nacionalizó los hidrocarburos en 2006, pero no ha podido hallar yacimientos nuevos para reponer las reservas por una baja inversión en exploración.



El propio mandatario ha reconocido antes que la exploración ha sido el punto débil de su política energética. A eso se suman críticas a la gestión de la petrolera estatal.