La Casa Blanca se prepara para un posible cierre del gobierno federal

ESTADOS UNIDOS (El Universal)

A unas horas de la medianoche de este jueves, los líderes del Congreso de Estados Unidos se apresuran a reunir apoyo para lograr un gran acuerdo presupuestario de miles de millones de dólares en medio de objeciones de último minuto de un conservador en el Senado y ataques de ambos partidos en la Cámara Baja, informó "The Washington Post".



Mientras la oposición parecía aumentar en la Cámara de Representantes y el senador Rand Paul (republicano por Kentucky) bloqueó la propuesta en el último minuto, el portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, John Czwartacki, dijo que "ahora se ha instado a las agencias federales a revisar y prepararse para la suspensión" en el presupuesto después de la medianoche, según detalla el diario.



El senador Paul, haciendo uso de las reglas del Senado que otorgan a los legisladores un poder enorme para desacelerar los procedimientos que a menudo requieren el consentimiento de todos, exigió un voto para que se demuestre cómo el acuerdo presupuestario de dos años rompe promesas sobre el gasto federal.



"No puedo, con toda honestidad, de buena fe, simplemente mirar para otro lado porque mi partido ahora es cómplice de los déficits", dijo Paul en el pleno del Senado mientras la noche avanzaba, luego de objetar como el líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell (R-Ky.) Intentó pasar a votación.



Los legisladores de Estados Unidos corren el jueves contra reloj para evitar una nueva crisis fiscal con la aprobación de un acuerdo presupuestario bipartidista que asegura fondos federales por dos años, pero que no cuenta con apoyo unánime.



La medida, objeto de intensas negociaciones, debe adoptarse en el Senado y la Cámara de Representantes antes de la medianoche (05H00 GMT del viernes), cuando vence el financiamiento temporal vigente.



Los líderes de la mayoría republicana y de la oposición demócrata contaban con tener los 60 ´de 100 votos necesarios en el Senado. Pero en la tarde, el senador conservador Rand Paul presentó objeciones por el significativo aumento del tope de la deuda.



De no aprobarse una medida sobre el gasto federal, se producirá el "cierre" del gobierno, o "shutdown", dejando al gobierno federal sin fondos y con la obligación de dar licenciar a cientos de miles de funcionarios, como ya pasó durante tres días en enero.



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y su contraparte demócrata, Chuck Schumer, alcanzaron el miércoles un acuerdo que eleva los topes presupuestarios para 2018 y 2019.



El compromiso pone fin a la financiación a corto plazo que se ha vuelto la norma y que ha impedido que el gobierno planifique el gasto y las inversiones de largo aliento.



El acuerdo permite al presidente Donald Trump cumplir una de sus promesas de campaña: la expansión del presupuesto militar. Este compromiso es "muy importante" para los militares. "¡Los republicanos y los demócratas deben apoyar a nuestras tropas y apoyar este proyecto de ley!", tuiteó.



La oposición demócrata logró, por su parte, un aumento comparable en rubros no militares, como la lucha contra la adicción a los opiáceos, el seguro de salud para niños pobres, las inversiones en infraestructura, y 90 millones de dólares para los estados devastados por desastres naturales el año pasado.