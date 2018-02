Pasajero desnudo obliga a avión a regresar a Anchorage

ANCHORAGE, Alaska (AP)

Un vuelo de Alaska Airlines a Seattle se vio forzado a regresar a Anchorage después de que un pasajero se encerró en el baño, se quitó toda la ropa y se negó a seguir las instrucciones de la tripulación.



Varios policías recibieron el avión luego de que aterrizó alrededor de las 2:45 horas del miércoles.



Una pasajera en el vuelo, Kate Danyluk, dijo a The Associated Press que supo que algo iba mal porque las azafatas iban y venían por los pasillos y que se habían puesto guantes de goma.



Una vez que el avión aterrizó, "la policía se acercó y lo sacó por la puerta de atrás", agregó Danyluk, que es profesora en Anchorage.



En un correo electrónico, el portavoz de Alaska Airlines, Tim Thompson, dijo que el vuelo 146 de Alaska Airlines debió regresar porque “un pasajero no seguía las instrucciones del auxiliar de vuelo”.



”Aunque no se declaró ninguna emergencia, se tomó la decisión de regresar a Anchorage”, añadió.



La sargento de la policía del aeropuerto Darcy Perry dijo a la televisora de Anchorage KTVA que "había un sujeto en el avión que se había encerrado en el baño". "Las azafatas sí se toparon con que el sujeto estaba desnudo", dijo Perry, sin entrar en detalles.



Había 178 pasajeros en el vuelo, que retomaron el avión antes de que despegara de nuevo hacia Seattle, justo después de las 6:30 horas.



La vocera de la oficina del FBI en Anchorage, Staci Feger-Pellessier, dijo en un correo electrónico el jueves que el hombre fue llevado a un hospital local para una evaluación psiquiátrica.



La portavoz de la oficina del fiscal estadounidense en Alaska, Chloe Martin, dijo en un correo electrónico que aún no se ha hecho una determinación final sobre si se presentarán cargos o no.