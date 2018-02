Detienen a tres mexicanos más por robo de joyas en Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay(AP)

Otros tres mexicanos fueron detenidos este jueves por la policía uruguaya acusados de integrar la banda que asaltó la joyería de un lujoso hotel y casino en el balneario de Punta del Este y ya suman 12 los mexicanos arrestados con relación al asalto.



Los últimos tres capturados fueron apresados en el puerto de la ciudad de Colonia, unos 300 kilómetros al oeste de Punta del este, desde donde pretendían embarcar rumbo a Buenos Aires, informó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.



Antes cinco de los mexicanos habían sido detenidos en la ciudad de Maldonado, contigua al balneario, y en su poder se encontraron algunas de las joyas que fueron reconocidas por los responsables del comercio asaltado, informó el miércoles el ministerio también en Twitter.



Los otros cuatro fueron apresados en la terminal de autobuses de Montevideo desde donde parten servicios hacia otros países sudamericanos.



El director de la policía Mario Layera, dijo a The Associated Press que la mayor parte del botín aun no fue recuperada y que se presume estaría en poder de uno o más integrantes de la banda aún prófugos.



Agregó que la policía intenta confirmar algunas versiones que indican que los detenidos podrían integrar una banda llamada “Los del marrón”, “Los marrón” o “Los marros”, que habría dado golpes similares en países como Canadá y Costa Rica. “Será la policía de México la que nos podrá ayudar a determinar esto”, sostuvo.



De todos modos, todavía no hay ninguna certeza e incluso se está corroborando que efectivamente sean mexicanos pese a que todos dijeron serlo y tenían documentación de ese país, agregó el funcionario.



Un comunicado de la fiscalía informó que los 12 detenidos, todos mayores de edad, llegaron a Uruguay en enero o en los primeros días de febrero.



Una grabación de las cámaras de seguridad del hotel Conrad muestra a 12 hombres encapuchados y armados que huyen del hotel corriendo y cargando bolsos. Testigos del asalto relataron a la prensa que los hombres llegaron a la joyería y sin mediar palabra comenzaron a romper las vitrinas con masas y martillos, tomando para sí joyas y relojes.



Antes de llegar a la joyería los asaltantes habían reducido a un guardia de seguridad del hotel que se encontraba desarmado.

No hubo heridos ni disparos durante el asalto.



El Conrad, un hotel cinco estrellas de casi 300 habitaciones con un casino que permanece abierto las 24 horas, es uno de los puntos de referencia de Punta de Este, ubicada a 140 kilómetros al este de la capital uruguaya.