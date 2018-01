FOTOS: Reportan nevada en el desierto del Sahara; es la tercera vez en 37 años

(GH)

Cold Snap Brings Snowfall to the Sahara Desert – for the second winter in a row https://t.co/RuSBdvUNDM pic.twitter.com/m8oe6VBfwg — Matthew Miller (@matt_lmel2011) 8 de enero de 2018

Incredible photographs show Sahara Desert covered in snow for only third time in a generation https://t.co/DZHTEhr6Fb — The Sun (@TheSun) 8 de enero de 2018

Hasta 16 pulgadas de nieve cayeron sobre una ciudad en el desierto del Sahara después de que una extraña tormenta invernal azotara la zona el domingo, informa el medio Nigerian Tribune Esta es la tercera vez en 37 años que la ciudad de Ain Sefra en Argelia ha visto la nieve cubrir las dunas de arena roja del desierto, informó Mail Online.La nieve comenzó a caer en las primeras horas del domingo por la mañana y rápidamente comenzó a asentarse en la arena.Mientras que la ciudad vio una pulgada o dos, las dunas de arena en sus alrededores estaban cubiertas de nieve.El fotógrafo Karim Bouchetata dijo: "Estábamos realmente sorprendidos cuando nos despertamos para ver la nieve de nuevo”.Permaneció todo el día domingo y comenzó a derretirse alrededor de las 17:00 horas (tiempo local).