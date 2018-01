EU: Ofrecía 10 mil dólares y boletos para el basquetbol para que mataran a su ex esposa

ATLANTA (AP )

Un hombre en el estado de Georgia trató de contratar a alguien pagándole con dinero y con boletos para un partido de basquet a cambio de que matara a su ex esposa, dicen las autoridades.



Michael McEarchern, de 29 años y de Acworth, fue instruido de cargos el 3 de enero, dijo la fiscalía en Atlanta.



En un correo electrónico, la fiscalía dijo que McEarchern estaba preso por cargos de drogas en noviembre cuando trató de contratar a matones a fin de que asesinaran a su ex esposa. Uno de ellos se lo comentó a un amigo, que contactó al FBI.



Según el expediente, McEarchern estaba hablando con un informante del FBI encubierto, pensando que estaba era uno de los matones, y le ofreció 10 mil dólares además de dos boletos para un partido de los Hawks de Atlanta. Para demostrar que su intención era firme, le envió 800 dólares como pago previo.



El abogado de McEarchern no respondió de inmediato a un email pidiéndole comentario.