Prevén alza en temperaturas en EU

(GH)

El brutal frío que afectó a gran parte del Noroeste de Estados Unidos la semana pasada podría dar tregua a partir de hoy.



El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) señaló que, si bien el “amargo” frío y los vientos helados seguían afectando ayer al Noreste del país, “una tendencia a la moderación se prevé que comience el lunes y continúe hasta la mitad de la semana”.



El mapa meteorológico del país, plagado de colores y advertencias en los últimos días, reflejaba cierta vuelta a la normalidad en la mayor parte del área, con excepciones en el Norte de Maine, Virginia y el este de las dos Carolinas.



No obstante, el NWS señaló que ayer las temperaturas seguirán gélidas en el Noreste y “se acercará o romperá probablemente otro día de récords, particularmente por las mínimas de la noche”.



Así, buena parte de la costa Este, desde Maine hasta Carolina del Sur, seguirá sufriendo el frío aunque los vientos no serán tan helados como los del viernes o el sábado, según los meteorólogos.



En los vecinos estados del interior como Misuri, Illinois, Indiana o Kentucky advierten de la acumulación de hielo y lluvias heladas, que pueden dificultar los desplazamientos en las carreteras, donde se han registrado numerosos accidentes en estos días.



Según datos preliminares del NWS, el aeropuerto JFK de Nueva York alcanzó hoy un récord de -15 grados centígrados, uno menos que en 2014. El hito es mayor en otro aeropuerto de la zona, el McArthur, cuya marca de -14, de 1968, fue superada al llegar a casi -17.



Al mediodía de ayer se habían cancelado casi 400 vuelos de llegada o salida en Estados Unidos, mientras que los retrasos ascendían a más de mil 800, según el portal Flightaware. Además de JFK, los aeropuertos de Fort Worth en Dallas (Texas) y O'Hare de Chicago (Illinois) se contaban entre los más afectados.



En Chicago se han registrado casi dos semanas de temperaturas bajo los -6 grados, que no se experimentaban desde hacía 80 años.