EU: Captan a pasajera de Uber robando propina de conductor

NUEVA YORK, EU(SUN)

Una mujer fue captada robando el dinero del frasco de propinas del chofer de Uber, mientras miraba directamente a la cámara de vigilancia del hombre.De acuerdo con el portal Daily Mail, la pasajera fue grabada en video tomando el dinero de una jarra de propinas, colocada en la consola central, y saliendo rápidamente del auto.El incidente fue captado por la cámara cuando el conductor dejó a un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York.Después de tomar el dinero rápidamente sale de la unidad y cruza la calle junto con sus amigos, mientras el conductor no se percata de lo sucedido.Luego el chofer se da cuenta, al mirar por el rabillo del ojo."Lo que hemos visto no tiene cabida en nuestra aplicación, por lo que se le eliminó (a la mujer) el acceso a nuestra aplicación", dijo una portavoz de Uber al diario The Post.El conductor indicó que ha estado demasiado ocupado trabajando para presentar un informe policial luego de filmar el video en agosto de este año.Sin embargo, Uber declaró al Daily Mail que contactó a su chofer para ofrecerle soporte.