Se refugia en iglesia de NY por temor a ser deportada

NUEVA YORK, E.U()

Amanda Morales despide a sus hijos que se van a la escuela desde la entrada de una iglesia gótica, sin animarse a salir a la calle por temor a lo que pueda pasar si abandona el templo en el que se refugió hace dos meses y donde se siente prisionera.



Morales ocupa desde agosto dos pequeñas salas de la Iglesia Episcopal Holyrood en el Alto Manhattan en la que se refugió luego de que el servicio de inmigración dispusiese su deportación a Guatemala. Afirma que no puede regresar a su país de origen y que no quiere dejar a sus tres hijos, todos nacidos en EU, por lo que optó por buscar santuario en un templo religioso. "Con tanto encierro, siento que me voy a volver loca", expresóuna mañana reciente mientras sus dos hijas mayores se dirigían a la escuela acompañadas por una voluntaria y ella se quedaba en la iglesia con su hijo menor. "Hay noches en las que casi no puedo dormir".



Los arrestos aumentaron tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Morales ofreció una idea de su experiencia, describiendo lo que es su vida bajo la ansiedad asociada con el hecho de que está escondida todo el día, excepto por escapadas aisladas a un dentista cercano o salidas a las escaleras de la iglesia.



PUEDE SER ARRESTADA



Tiene razones para sentirse ansiosa. Como fugitiva, puede ser arrestada en cualquier momento, aunque el ICE, como se conoce al servicio de inmigración por sus siglas en inglés, generalmente considera las iglesias sitios sensibles y no ingresa a ellas en busca de inmigrantes.



Morales despide a sus hijas cuando se van a la escuela. Es el único momento del día en el que ve la luz del Sol. Se pasa la mayor parte del día en la biblioteca de la iglesia, donde hay dos literas en las que duermen ella y sus hijos, y una sala adjunta en la que hay un refrigerador, una mesa,sillas y un microondas.



Tres veces a la semana, mientras sus hijas están en la escuela, los voluntarios le dan clases de inglés mientras su hijo David, de 2 años, vecaricaturas en su teléfono. Las dos niñas -Dulce, de 10 años, y Daniela, de 8- regresan por la tarde acompañadas por otro voluntario y la familia trata de pasarla lo mejor posible en la iglesia.



"Me digo a mí misma que esto va a terminar un día", afirma Morales. "Esto se va a acabar un día".