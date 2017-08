Identifican restos de víctima de ataque del 11 de septimbre

NUEVA YORK, EU(AP )

Los restos de un hombre que murió en el ataque del 11 de septiembre del 2001 contra el World Trade Center fueron identificados 16 años después, dijeron médicos forenses el lunes.



Su nombre no fue revelado, a pedido de la familia, dijo la oficina del forense de Nueva York.



El anuncio marca la primera nueva identificación hecha desde marzo del 2015. La oficina forense usa análisis de ADN y otros exámenes para vincular fragmentos óseos con las dos mil 753 personas muertas en el ataque contra las Torres Gemelas.



Los restos de mil 641 víctimas han sido identificados hasta ahora. Eso significa que los restos de 40% de los que murieron aún no han sido identificados.



Nueva tecnología de ADN desarrollada este año ayudó a realizar la nueva identificación, luego que exámenes previos no produjeron resultados, dijo la oficina forense.



Con el avance de la tecnología ha progresado la multimillonaria gestión para vincular más de 21 mil 900 fragmentos con las víctimas.



Pocos cadáveres completos fueron recuperados tras el desplome de los rascacielos, y los efectos del calor, bacterias y substancias químicas como combustible de aviones dificultan más la identificación.



Con el tiempo, la oficina forense empezó a usar un proceso que pulveriza fragmentos óseos para extraer ADN, tras lo cual se le compara con muestras genéticas de víctimas o sus familiares. La mayoría de los perfiles genéticos generados pertenecen a víctimas ya identificadas.



En algunos casos, los científicos han examinado 10 veces o más los mismos fragmentos, con esperanzas de que nueva tecnología ayude a proveer nuevos resultados.