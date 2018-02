Renuncia un asesor de la Casa Blanca acusado de malos tratos

WASHINGTON D.C. (AP)

Uno de los asesores más importantes del presidente Donald Trump en la Casa Blanca renunció a su cargo, después de que sus dos ex mujeres lo acusaran de violencia doméstica.



El secretario de personal Rob Porter dijo en un comunicado por escrito que las acusaciones publicadas esta semana son “escandalosas” y “simplemente falsas”. Porter añadió que las fotografías publicadas de sus ex esposas, en las que una parece tener un ojo morado, se “dieron a los medios hace casi 15 años y la realidad tras ellas ni siquiera se acerca a lo que se está describiendo”.



En su comunicado, añadió que no seguiría peleando en público “una campaña coordinada de desprestigio” y que dejaría la Casa Blanca tras un periodo de transición.

Las exmujeres de Porter describieron abusos físicos, verbales y emocionales durante sus respectivos matrimonios.



La esposa de Porter, Colbie Holderness, dijo al DailyMail.com que Porter la estranguló y pegó puñetazos durante los cinco años que estuvieron casados.



La segunda esposa de Porter, Jennifer Willoughby, también describió para el DailyMail.com cómo Porter la arrastró una vez desnuda y mojada desde la ducha para gritarla. Ella pidió una orden de alejamiento. Los artículos publicados por el diario británico incluían imágenes de Holderness con un ojo magullado, que según dijo le había causado Porter tras pegarle un puñetazo en el rostro durante unas vacaciones en Italia.



No fue posible contactar con Holderness ni con Willoughby para pedir comentarios.



Porter, de 40 años, ha trabajado con el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, para controlar el flujo de información al presidente. Ha ganado influencia en los últimos meses y se le ha visto a menudo con Trump durante viajes del presidente y cuando el mandatario firmaba proclamaciones o leyes. Ayudó a elaborar el bien recibido discurso sobre el Estado de la Unión y se le ha reconocido a nivel interno ayudar a reducir diferencias en una Casa Blanca marcada por las rivalidades, así como su asistencia para aprobar leyes de forma más eficiente.



Porter, apreciado en la Casa Blanca, perdió apoyos internos cuando se publicaron las fotos. Pero incluso entonces, Kelly le instó a quedarse, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para comentar discusiones internas.

El miércoles por la noche, Kelly publicó un comunicado indicando que “nuevas acusaciones” le habían hecho cambiar de opinión y que “en nuestra sociedad no hay lugar para la violencia doméstica”. No estaba claro a qué nuevas acusaciones se refería.